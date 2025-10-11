الأخبار
واللا عن مصادر مطلعة: 60 أسيرا فقط من حماس من بين 195 أسيرا سيتم الإفراج عنهم
آخر الأخبار
2025-10-11 | 03:17
مشاهدات عالية
واللا عن مصادر مطلعة: 60 أسيرا فقط من حماس من بين 195 أسيرا سيتم الإفراج عنهم
آخر الأخبار
مصادر
مطلعة:
أسيرا
أسيرا
الإفراج
الجزيرة: استمرار عودة مئات آلاف النازحين إلى مدينة غزة ومناطق في الشمال
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
09:00
وزير الداخلية أحمد الحجار من المصيلح: نحن كحكومة سنقوم بما هو مطلوب منا والأهم هو وجودنا إلى جانب أهل الجنوب والجيش اللبناني هو عنوان السيادة والصمود والحكومة أعطته الدعم وكلنا خلفه
آخر الأخبار
09:00
وزير الداخلية أحمد الحجار من المصيلح: نحن كحكومة سنقوم بما هو مطلوب منا والأهم هو وجودنا إلى جانب أهل الجنوب والجيش اللبناني هو عنوان السيادة والصمود والحكومة أعطته الدعم وكلنا خلفه
0
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
0
أخبار لبنان
08:20
حزب الله دان العدوان على المصيلح: على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها
أخبار لبنان
08:20
حزب الله دان العدوان على المصيلح: على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها
0
خبر عاجل
08:14
استهداف سيارة في بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل (صورة)
خبر عاجل
08:14
استهداف سيارة في بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل (صورة)
آخر الأخبار
09:00
وزير الداخلية أحمد الحجار من المصيلح: نحن كحكومة سنقوم بما هو مطلوب منا والأهم هو وجودنا إلى جانب أهل الجنوب والجيش اللبناني هو عنوان السيادة والصمود والحكومة أعطته الدعم وكلنا خلفه
آخر الأخبار
09:00
وزير الداخلية أحمد الحجار من المصيلح: نحن كحكومة سنقوم بما هو مطلوب منا والأهم هو وجودنا إلى جانب أهل الجنوب والجيش اللبناني هو عنوان السيادة والصمود والحكومة أعطته الدعم وكلنا خلفه
0
آخر الأخبار
07:46
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 67,682 شهيدا و170,033 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023
آخر الأخبار
07:46
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 67,682 شهيدا و170,033 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023
0
آخر الأخبار
07:46
وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 35 شهيدا و72 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
07:46
وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 35 شهيدا و72 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
07:45
وزارة الصحة في غزة: انتشال جثامين 116 شهيدا في مناطق القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
07:45
وزارة الصحة في غزة: انتشال جثامين 116 شهيدا في مناطق القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية
أخبار لبنان
11:16
وزير الدفاع عرض مع هانيغان الدعم الاميركي للاجهزة الامنية واستقبل الصمد ومدير الدفاع المدني
أخبار لبنان
11:16
وزير الدفاع عرض مع هانيغان الدعم الاميركي للاجهزة الامنية واستقبل الصمد ومدير الدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-09
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-09
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
0
منوعات
09:55
باحثة تؤكد: اللوحة الشهيرة لماري أنطوانيت في طفولتها هي في الحقيقة صورة أختها وهذه التفاصيل
منوعات
09:55
باحثة تؤكد: اللوحة الشهيرة لماري أنطوانيت في طفولتها هي في الحقيقة صورة أختها وهذه التفاصيل
0
منوعات
10:07
"لا أحد على وجه الأرض فعل ما فعلته"... رجل يدخل موسوعة غينيس بأطول اسم بالعالم: عدد الكلمات التي يحتويها صادم
منوعات
10:07
"لا أحد على وجه الأرض فعل ما فعلته"... رجل يدخل موسوعة غينيس بأطول اسم بالعالم: عدد الكلمات التي يحتويها صادم
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
0
أمن وقضاء
07:36
هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟
أمن وقضاء
07:36
هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟
0
أخبار دولية
07:30
التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟
أخبار دولية
07:30
التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟
0
أخبار لبنان
07:28
جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا
أخبار لبنان
07:28
جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا
0
أخبار لبنان
06:51
فياض: علينا جميعا أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين
أخبار لبنان
06:51
فياض: علينا جميعا أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين
0
أخبار لبنان
04:53
جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم
أخبار لبنان
04:53
جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم
0
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
0
أخبار دولية
01:58
ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين
أخبار دولية
01:58
ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
1
أخبار لبنان
00:00
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
أخبار لبنان
00:00
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
2
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
3
حال الطقس
02:25
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
حال الطقس
02:25
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
4
أخبار لبنان
01:53
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
أخبار لبنان
01:53
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
5
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
6
أخبار لبنان
05:29
برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله
أخبار لبنان
05:29
برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله
7
خبر عاجل
01:18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح
خبر عاجل
01:18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح
8
أمن وقضاء
05:00
فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح
أمن وقضاء
05:00
فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح
