الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)

آخر الأخبار
2025-10-11 | 03:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الغارات

الإسرائيلية...

الصورة

المصيلح

(فيديو)

LBCI التالي
واللا عن مصادر مطلعة: 60 أسيرا فقط من حماس من بين 195 أسيرا سيتم الإفراج عنهم
الوكالة الوطنية للإعلام: محلقة اسرائيلية ألقت عبوات متفجرة على منزل غير مأهول في عيتا الشعب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:00

وزير الداخلية أحمد الحجار من المصيلح: نحن كحكومة سنقوم بما هو مطلوب منا والأهم هو وجودنا إلى جانب أهل الجنوب والجيش اللبناني هو عنوان السيادة والصمود والحكومة أعطته الدعم وكلنا خلفه

LBCI
أمن وقضاء
08:25

إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة

LBCI
أخبار لبنان
08:20

حزب الله دان العدوان على المصيلح:‏ على ‏الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها ‏الوطنية تجاه شعبها

LBCI
خبر عاجل
08:14

استهداف سيارة في بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:00

وزير الداخلية أحمد الحجار من المصيلح: نحن كحكومة سنقوم بما هو مطلوب منا والأهم هو وجودنا إلى جانب أهل الجنوب والجيش اللبناني هو عنوان السيادة والصمود والحكومة أعطته الدعم وكلنا خلفه

LBCI
آخر الأخبار
07:46

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 67,682 شهيدا و170,033 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

LBCI
آخر الأخبار
07:46

وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 35 شهيدا و72 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
07:45

وزارة الصحة في غزة: انتشال جثامين 116 شهيدا في مناطق القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:16

وزير الدفاع عرض مع هانيغان الدعم الاميركي للاجهزة الامنية واستقبل الصمد ومدير الدفاع المدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-09

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

LBCI
منوعات
09:55

باحثة تؤكد: اللوحة الشهيرة لماري أنطوانيت في طفولتها هي في الحقيقة صورة أختها وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
10:07

"لا أحد على وجه الأرض فعل ما فعلته"... رجل يدخل موسوعة غينيس بأطول اسم بالعالم: عدد الكلمات التي يحتويها صادم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:25

إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة

LBCI
أمن وقضاء
07:36

هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
07:30

التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟

LBCI
أخبار لبنان
07:28

جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا

LBCI
أخبار لبنان
06:51

فياض: علينا جميعا أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
04:53

جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم

LBCI
آخر الأخبار
03:10

بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
01:58

ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:00

غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
10:30

الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية

LBCI
حال الطقس
02:25

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار

LBCI
أخبار لبنان
01:53

رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي

LBCI
آخر الأخبار
03:10

بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:29

برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله

LBCI
خبر عاجل
01:18

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح

LBCI
أمن وقضاء
05:00

فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More