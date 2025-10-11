الأخبار
الرئيس المصري: نؤكد ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة

آخر الأخبار
2025-10-11 | 09:04
الرئيس المصري: نؤكد ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة
الرئيس المصري: نؤكد ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة

 
 
آخر الأخبار

المصري:

ضرورة

دولية

التحكم المروري: 9 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
منتخب لبنان للناشئات يتوجه إلى السعودية استعدادًا لتصفيات كأس آسيا (صور)
آخر الأخبار

آخر الأخبار
12:40

حماس سترد على "أي عدوان إسرائيلي" إذا استؤنفت الحرب

LBCI
أخبار دولية
12:27

إسرائيل جمعت المعتقلين الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم مقابل الرهائن في غزة

LBCI
أخبار لبنان
12:15

باسيل في ذكرى ١٣ تشرين الأول: التيار لم يقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا يقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة

LBCI
أخبار دولية
11:58

الإليزيه: ماكرون يتوجه إلى مصر الاثنين لإجراء محادثات بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

آخر الأخبار
12:40

حماس سترد على "أي عدوان إسرائيلي" إذا استؤنفت الحرب

LBCI
أخبار دولية
12:27

إسرائيل جمعت المعتقلين الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم مقابل الرهائن في غزة

LBCI
آخر الأخبار
11:55

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة برج قلاويه قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد

LBCI
آخر الأخبار
11:47

باسيل: ما تروّحوا السلاح ولا اي قوّة بلاش... جيبوا فيهم تحييد وضمانة امميّة ونهوض وإعمار وازدهار واتفاقية دفاع استراتيجي من اميركا… اقلّه أمّنوا عودة النازحين واللاجئين

LBCI
أخبار دولية
2025-09-02

المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات

LBCI
أخبار لبنان
09:39

الحجار تفقد مع حيدر مكان الغارات على المصيلح: الجيش عنوان السيادة والصمود الوطني

LBCI
أخبار لبنان
05:29

برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-06

بدء جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
08:25

إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة

LBCI
أمن وقضاء
07:36

هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
07:30

التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟

LBCI
أخبار لبنان
07:28

جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا

LBCI
أخبار لبنان
06:51

فياض: علينا جميعا أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
04:53

جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم

LBCI
آخر الأخبار
03:10

بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
01:58

ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق

LBCI
أخبار لبنان
00:00

غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله

LBCI
حال الطقس
02:25

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار

LBCI
أخبار لبنان
05:29

برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله

LBCI
أخبار لبنان
01:53

رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي

LBCI
آخر الأخبار
03:10

بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:14

بعد الغارات على المصيلح... جنبلاط يتّصل بالرئيس بري

LBCI
أمن وقضاء
05:00

فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح

LBCI
خبر عاجل
01:18

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح

