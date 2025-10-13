أكسيوس عن ترامب: لم أكن لأتمكن من التوصل إلى الإتفاق في غزة لو لم آمر بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية

أكسيوس عن ترامب: إتفاق السلام في غزة قد يكون أعظم إنجازاتي

أكسيوس عن ترامب: إتفاق السلام في غزة قد يكون أعظم إنجازاتي

أكسيوس عن ترامب: مجموعة الدول التي ستحضر مؤتمر السلام تشير إلى أن العالم متحد حول الخطة