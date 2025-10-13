أكسيوس عن ترامب: إتفاق السلام في غزة قد يكون أعظم إنجازاتي

هيئة البث الإسرائيلية: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين سيتم على 3 مراحل متتالية عند نقاط محددة داخل قطاع غزة

هيئة البث الإسرائيلية: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين سيتم على 3 مراحل متتالية عند نقاط محددة داخل قطاع غزة

أكسيوس عن ترامب: لم أكن لأتمكن من التوصل إلى الإتفاق في غزة لو لم آمر بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية