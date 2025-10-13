الكاتب الصحفي ساكو أريان للـLBCI: القضية الفلسطينية ليست بعيدة عن القضية الأرمنية وأرمينيا تريد للقضية صفحة جديدة تكون بالحوار

التالي

الأمين العام للأمم المتحدة: أرحب بشدة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من غزة وأكرر الدعوة لتسليم رفات المتوفين وأحث الجميع على الاستفادة من هذا الزخم والوفاء بالتزاماتهم بموجب وقف إطلاق النار لإنهاء الكابوس في غزة