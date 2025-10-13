الأمين العام للأمم المتحدة: أرحب بشدة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من غزة وأكرر الدعوة لتسليم رفات المتوفين وأحث الجميع على الاستفادة من هذا الزخم والوفاء بالتزاماتهم بموجب وقف إطلاق النار لإنهاء الكابوس في غزة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك