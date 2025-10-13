الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Yawmiyeh
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتنياهو: ترامب أعظم صديق لإسرائيل ونحن ملتزمون بالسلام وسنحققه سويًا
آخر الأخبار
2025-10-13 | 06:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو: ترامب أعظم صديق لإسرائيل ونحن ملتزمون بالسلام وسنحققه سويًا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
ترامب
لإسرائيل
ملتزمون
بالسلام
وسنحققه
سويًا
التالي
نتنياهو: ما من رئيس أميركي فعل من أجل إسرائيل ما فعله ترامب
نتنياهو: نشكر الرئيس ترامب على وقوفه أمام الأكاذيب التي تعرضنا لها في الامم المتحدة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:54
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حماس تسليم رفات 4 رهائن هو "عدم وفاء بالالتزامات"
خبر عاجل
09:54
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حماس تسليم رفات 4 رهائن هو "عدم وفاء بالالتزامات"
0
آخر الأخبار
09:49
وصول الوفود المشاركة إلى مقر قمة السلام بشرم الشيخ
آخر الأخبار
09:49
وصول الوفود المشاركة إلى مقر قمة السلام بشرم الشيخ
0
أخبار دولية
09:44
خمسة قتلى في تظاهرة منددة بإسرائيل في باكستان
أخبار دولية
09:44
خمسة قتلى في تظاهرة منددة بإسرائيل في باكستان
0
صحة وتغذية
09:44
تأثير استثنائي للكلاب على مكافحة الشيخوخة لدى النساء... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
09:44
تأثير استثنائي للكلاب على مكافحة الشيخوخة لدى النساء... إليكم هذه الدراسة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:49
وصول الوفود المشاركة إلى مقر قمة السلام بشرم الشيخ
آخر الأخبار
09:49
وصول الوفود المشاركة إلى مقر قمة السلام بشرم الشيخ
0
صحة وتغذية
09:44
تأثير استثنائي للكلاب على مكافحة الشيخوخة لدى النساء... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
09:44
تأثير استثنائي للكلاب على مكافحة الشيخوخة لدى النساء... إليكم هذه الدراسة!
0
آخر الأخبار
09:26
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: المهمة لم تنته بعد وأمامنا لحظات صعبة ومؤلمة حتى إعادة جثامين المختطفين القتلى
آخر الأخبار
09:26
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: المهمة لم تنته بعد وأمامنا لحظات صعبة ومؤلمة حتى إعادة جثامين المختطفين القتلى
0
آخر الأخبار
09:25
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب حماس بالالتزام بالاتفاق
آخر الأخبار
09:25
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب حماس بالالتزام بالاتفاق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:40
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر استلم 13 رهينة من قطاع غزة وهم في طريقهم إلى قواتنا
آخر الأخبار
04:40
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر استلم 13 رهينة من قطاع غزة وهم في طريقهم إلى قواتنا
0
أخبار لبنان
07:52
جعجع: إذا أردنا الخلاص لبلدنا ووقف الإستهدافات علينا أن نطبق ما يتعلق بنا من أحكام القرار 1701
أخبار لبنان
07:52
جعجع: إذا أردنا الخلاص لبلدنا ووقف الإستهدافات علينا أن نطبق ما يتعلق بنا من أحكام القرار 1701
0
فنّ
05:44
كاردي بي تتألق بفستان شفاف احتفالاً بعيد ميلادها الـ33 (صور)
فنّ
05:44
كاردي بي تتألق بفستان شفاف احتفالاً بعيد ميلادها الـ33 (صور)
0
آخر الأخبار
08:47
سفير الهند لدى لبنان للـLBCI: تدخلنا ولعبنا دورا في الوصول الى انهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام في المنطقة
آخر الأخبار
08:47
سفير الهند لدى لبنان للـLBCI: تدخلنا ولعبنا دورا في الوصول الى انهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام في المنطقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:23
آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب
أخبار دولية
02:23
آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى
0
أخبار دولية
13:27
الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...
أخبار دولية
13:27
الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...
0
أخبار دولية
13:20
دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟
أخبار دولية
13:20
دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...
تقارير نشرة الاخبار
13:19
معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
2
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
3
فنّ
04:13
بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)
فنّ
04:13
بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)
4
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
5
خبر عاجل
10:55
آمال شحادة: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد الإفراج عن 20 أسيراً حيا في ساعات الصباح الباكر ومسؤولون يتحدثون عن الاستعداد لإستقبالهم عند السادسة صباحاً أما الجثث فستكون في ساعات بعد الظهر
خبر عاجل
10:55
آمال شحادة: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد الإفراج عن 20 أسيراً حيا في ساعات الصباح الباكر ومسؤولون يتحدثون عن الاستعداد لإستقبالهم عند السادسة صباحاً أما الجثث فستكون في ساعات بعد الظهر
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
7
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
8
خبر عاجل
07:47
ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها
خبر عاجل
07:47
ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More