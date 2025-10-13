الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق فرعية قرب جامع الحريري صيدا
آخر الأخبار
2025-10-13 | 10:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق فرعية قرب جامع الحريري صيدا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المروري:
نتيجة
تصادم
سيارة
ودراجة
نارية
فرعية
الحريري
التالي
القناة ١٢ الإسرائيلية: يتوقع أن يبدأ إطلاق الرهائن الساعة الثامنة صباحًا من منطقة نتساريم
مسؤول عسكري إسرائيلي: قد لا تُعاد الإثنين كل جثامين الرهائن المتوفين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:52
السيسي: نؤكد على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لترسيخ السلام
خبر عاجل
12:52
السيسي: نؤكد على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لترسيخ السلام
0
خبر عاجل
12:51
السيسي: اتفاق غزة يفتح الباب لعهد جديد من السلام بالشرق الأوسط
خبر عاجل
12:51
السيسي: اتفاق غزة يفتح الباب لعهد جديد من السلام بالشرق الأوسط
0
أخبار دولية
12:47
ترامب في قمة شرم الشيخ: الاتفاق بين إسرائيل وحماس سيصمد ولا نريد حربا عالمية ثالثة
أخبار دولية
12:47
ترامب في قمة شرم الشيخ: الاتفاق بين إسرائيل وحماس سيصمد ولا نريد حربا عالمية ثالثة
0
آخر الأخبار
12:41
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثماني مختطفين آخرين في قطاع غزة وعلى حماس الالتزام بالاتفاق وبذل الجهود اللازمة لإعادة جميع الرهائن القتلى
آخر الأخبار
12:41
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثماني مختطفين آخرين في قطاع غزة وعلى حماس الالتزام بالاتفاق وبذل الجهود اللازمة لإعادة جميع الرهائن القتلى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:41
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثماني مختطفين آخرين في قطاع غزة وعلى حماس الالتزام بالاتفاق وبذل الجهود اللازمة لإعادة جميع الرهائن القتلى
آخر الأخبار
12:41
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثماني مختطفين آخرين في قطاع غزة وعلى حماس الالتزام بالاتفاق وبذل الجهود اللازمة لإعادة جميع الرهائن القتلى
0
آخر الأخبار
12:33
ترامب عن اتفاق غزة: الوثيقة شاملة للغاية وهي ستوضح القواعد واللوائح
آخر الأخبار
12:33
ترامب عن اتفاق غزة: الوثيقة شاملة للغاية وهي ستوضح القواعد واللوائح
0
آخر الأخبار
12:30
ترامب: الأمور سارت بسلاسة وبشكل لم يتوقعه أحد والكل سعيد بذلك
آخر الأخبار
12:30
ترامب: الأمور سارت بسلاسة وبشكل لم يتوقعه أحد والكل سعيد بذلك
0
آخر الأخبار
12:29
ترامب: الاتفاق بين إسرائيل وحماس سيصمد
آخر الأخبار
12:29
ترامب: الاتفاق بين إسرائيل وحماس سيصمد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:08
ترامب يصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة مصر حول غزة
آخر الأخبار
12:08
ترامب يصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة مصر حول غزة
0
أخبار لبنان
2025-10-11
وزير الطاقة يزور شركة كهرباء زحلة: تجربة زحلة تشكّل نموذجاً يحتذى به
أخبار لبنان
2025-10-11
وزير الطاقة يزور شركة كهرباء زحلة: تجربة زحلة تشكّل نموذجاً يحتذى به
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-09
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-09
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
0
منوعات
08:48
"أليس" تضرب إسبانيا... فيضانات عنيفة تحوّل الطرق إلى أنهار وتشلّ حركة النقل (فيديو)
منوعات
08:48
"أليس" تضرب إسبانيا... فيضانات عنيفة تحوّل الطرق إلى أنهار وتشلّ حركة النقل (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:23
آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب
أخبار دولية
02:23
آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى
0
أخبار دولية
13:27
الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...
أخبار دولية
13:27
الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...
0
أخبار دولية
13:20
دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟
أخبار دولية
13:20
دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...
تقارير نشرة الاخبار
13:19
معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-12
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-12
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
2
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
3
فنّ
04:13
بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)
فنّ
04:13
بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)
4
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
6
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
7
أمن وقضاء
08:34
الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها
أمن وقضاء
08:34
الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها
8
خبر عاجل
07:47
ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها
خبر عاجل
07:47
ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More