وزير الثقافة غسان سلامة لـ #عشرين_30 : جوهر ديبلوماسيّة ترامب هو الصفقات وما يجمعه بلاعبي سياسات المنطقة هو أنهم عقاريين ينظرون إلى الأرض وليس إلى الشعب

آخر الأخبار
2025-10-13 | 14:42
وزير الثقافة غسان سلامة لـ #عشرين_30 : جوهر ديبلوماسيّة ترامب هو الصفقات وما يجمعه بلاعبي سياسات المنطقة هو أنهم عقاريين ينظرون إلى الأرض وليس إلى الشعب
وزير الثقافة غسان سلامة لـ #عشرين_30 : جوهر ديبلوماسيّة ترامب هو الصفقات وما يجمعه بلاعبي سياسات المنطقة هو أنهم عقاريين ينظرون إلى الأرض وليس إلى الشعب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الثقافة

سلامة

#عشرين_30

ديبلوماسيّة

ترامب

الصفقات

يجمعه

بلاعبي

سياسات

المنطقة

عقاريين

ينظرون

الأرض

الشعب

