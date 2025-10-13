سلامة لـ #عشرين_30 : في غزة كنّا أمام خيارين إمّا أن نصل إلى اتفاق على كل شيء أو أن نتفق على المرحلة الحالية لكنّ الخيار الثاني يذكّرني باتفاقية أوسلو إذ إني أقدر ما حصل اليوم لكن لا أقلل من صعوبة المرحلة المقبلة

