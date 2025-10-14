احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٠ جرحى في ٥ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

التالي

التحكم المروري: إنقلاب حمولة شاحنة على طريق عام المكلس - المنصورية وتحويل السير نزولا على طريق جبران التويني وصعوداً الطريق سالكة على مسرب واحد وحركة المرور خانقة في المحلة