التحكم المروري: إنقلاب حمولة شاحنة على طريق عام المكلس - المنصورية وتحويل السير نزولا على طريق جبران التويني وصعوداً الطريق سالكة على مسرب واحد وحركة المرور خانقة في المحلة

آخر الأخبار
2025-10-14 | 00:55
مشاهدات عالية
التحكم المروري: إنقلاب حمولة شاحنة على طريق عام المكلس - المنصورية وتحويل السير نزولا على طريق جبران التويني وصعوداً الطريق سالكة على مسرب واحد وحركة المرور خانقة في المحلة
0min
التحكم المروري: إنقلاب حمولة شاحنة على طريق عام المكلس - المنصورية وتحويل السير نزولا على طريق جبران التويني وصعوداً الطريق سالكة على مسرب واحد وحركة المرور خانقة في المحلة

 
 
