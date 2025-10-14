برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار

التالي

أردوغان: تركيا بحثت من يمكنه المشاركة في إعادة إعمار غزة وستسعى للحصول على الدعم من دول الخليج وأميركا وأوروبا وأعتقد أنه سيتم توفير التمويل اللازم للتنفيذ السريع لمشاريع إعادة الإعمار