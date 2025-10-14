أردوغان: التحركات الغربية للاعتراف بفلسطين يجب أن تُعتبر بمثابة لبنات لبناء حل الدولتين وليس مجرد اعتراف

أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق الجديد

أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق الجديد

أردوغان: تركيا بحثت من يمكنه المشاركة في إعادة إعمار غزة وستسعى للحصول على الدعم من دول الخليج وأميركا وأوروبا وأعتقد أنه سيتم توفير التمويل اللازم للتنفيذ السريع لمشاريع إعادة الإعمار