أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق الجديد

الوكالة الوطنية للإعلام: تم رصد تحرك لـ4 دبابات ميركافا في موقعي جل الدير والمالكية أثناء توجه أهالي بلدة عيترون إلى كروم الزيتون للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار