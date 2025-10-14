الأخبار
الوكالة الوطنية للإعلام: تم رصد تحرك لـ4 دبابات ميركافا في موقعي جل الدير والمالكية أثناء توجه أهالي بلدة عيترون إلى كروم الزيتون للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار

2025-10-14 | 05:12
الوكالة الوطنية للإعلام: تم رصد تحرك لـ4 دبابات ميركافا في موقعي جل الدير والمالكية أثناء توجه أهالي بلدة عيترون إلى كروم الزيتون للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار

 
 
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
