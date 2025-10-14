مسؤول أمني في غزة: حماس قتلت 32 من أفراد "عصابة" في حملة أمنية لإعادة فرض السيطرة

أعلن مسؤول أمني في غزة إنّ حماس قتلت 32 من أفراد "عصابة" في حملة أمنية لإعادة فرض السيطرة منذ بدء وقف إطلاق النار يوم الجمعة، فيما قُتل ستة من عناصرها.وتداولت منصّات مقطعًا يُظهر مسلّحين يُطلقون النار على رجال مقيدين في الشارع وسط هتافات مدنيين؛ لم تتمكّن وكالة رويترز من التحقّق من صحّته أو تاريخه، ولم يصدر تعليق من حماس.