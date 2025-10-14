اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تسليم رفات الرهائن والمعتقلين في حرب غزة سيستغرق وقتًا

أكّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ تسليم رفات الرهائن والمعتقلين الذين سقطوا في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سيستغرق وقتًا.



ووصفت اللجنة الأمر بأنه "تحد هائل" بالنظر إلى صعوبة العثور على الجثث وسط أنقاض غزة.