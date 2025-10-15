الوزير السابق مروان شربل بعد لقائه رئيس الجمهورية: موقف الرئيس عون من مسألة التفاوض على غرار ما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية يؤسس لمرحلة جديدة من تكريس السيادة الوطنية على كل الأراضي اللبنانية

التالي

أعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا أدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي أكد أن الحق في معرفة الحقيقة هو حق مقدس لكل عائلة ودعا الجميع إلى التعاون وكسر جدار الصمت للمساهمة في كشف هذه الحقيقة مهما كانت قاسية