الرئيس عون نوه بعمل إتحاد المستشفيات العربية خلال استقباله وفدًا من الإتحاد برئاسة النائب فادي علامة مثنيًا على الجهود التي يبذلها على الصعيدين الصحي والطبي

التالي

الوزير السابق مروان شربل بعد لقائه رئيس الجمهورية: موقف الرئيس عون من مسألة التفاوض على غرار ما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية يؤسس لمرحلة جديدة من تكريس السيادة الوطنية على كل الأراضي اللبنانية