وزير الاقتصاد اللبناني يتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون الفجوة المالية قريبا

أعلن وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط أنه من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء اللبناني قريبًا قانونًا طال انتظاره لإعادة هيكلة ديونه، ويحيله إلىالبرلمان، مضيفًا أن صانعي السياسات على تواصل يومي مع صندوق النقد الدولي.ويكمن أساس الإصلاح المالي والاقتصادي في قانون توزيع الخسائر المالية بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين فيما يعرف بقانون الفجوة المالية.وقال البساط إن تركيز الحكومة ينصب على وضع تشريع جيد لا إحراز تقدم سريع، ردًا على سؤال عن التقدم المُحرز في هذا القانون.وأوضح لرويترز، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن "الفكرة هي عرضه، ومناقشته في مجلس الوزراء، وإقراره، ثم إحالته إلى البرلمان".وتوقّع أن يتم ذلك "قريبًا".