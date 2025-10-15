الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الاقتصاد اللبناني يتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون الفجوة المالية قريبا
آخر الأخبار
2025-10-15 | 13:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الاقتصاد اللبناني يتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون الفجوة المالية قريبا
أعلن وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط أنه من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء اللبناني قريبًا قانونًا طال انتظاره لإعادة هيكلة ديونه، ويحيله إلى
البرلمان، مضيفًا أن صانعي السياسات على تواصل يومي مع صندوق النقد الدولي.
ويكمن أساس الإصلاح المالي والاقتصادي في قانون توزيع الخسائر المالية بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين فيما يعرف بقانون الفجوة المالية.
وقال البساط إن تركيز الحكومة ينصب على وضع تشريع جيد لا إحراز تقدم سريع، ردًا على سؤال عن التقدم المُحرز في هذا القانون.
وأوضح لرويترز، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن "الفكرة هي عرضه، ومناقشته في مجلس الوزراء، وإقراره، ثم إحالته إلى البرلمان".
وتوقّع أن يتم ذلك "قريبًا".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
الاقتصاد
اللبناني
يتوقع
يوافق
الوزراء
قانون
الفجوة
المالية
قريبا
التالي
الجيش اللبنانيّ تسلّم الشابين من الحدود السورية اللبنانية
الوكالة الوطنية: عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص عند أطراف بلدة الخيام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:23
رويترز نقلا عن وزير الاقتصاد: من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون الفجوة المالية قريبا قبل إرساله إلى البرلمان
آخر الأخبار
13:23
رويترز نقلا عن وزير الاقتصاد: من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون الفجوة المالية قريبا قبل إرساله إلى البرلمان
0
أخبار لبنان
2025-09-12
وزير الإقتصاد عرض مع مستشار فرنسي قانون الفجوة المالية وتحضيرات مؤتمر المانحين
أخبار لبنان
2025-09-12
وزير الإقتصاد عرض مع مستشار فرنسي قانون الفجوة المالية وتحضيرات مؤتمر المانحين
0
أخبار لبنان
2025-09-02
سلام تابع مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم المركزي مشروع قانون معالجة الفجوة المالية
أخبار لبنان
2025-09-02
سلام تابع مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم المركزي مشروع قانون معالجة الفجوة المالية
0
أخبار لبنان
2025-10-01
سلام عرض مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية
أخبار لبنان
2025-10-01
سلام عرض مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:24
رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: من المرجح أن ننشئ برنامجا يعرض مكافآت للمساعدة في العثور على رفات الرهائن
آخر الأخبار
17:24
رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: من المرجح أن ننشئ برنامجا يعرض مكافآت للمساعدة في العثور على رفات الرهائن
0
آخر الأخبار
17:23
رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: العديد من الدول أبدت استعدادها للمشاركة في قوة إرساء الاستقرار في غزة منها إندونيسيا
آخر الأخبار
17:23
رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: العديد من الدول أبدت استعدادها للمشاركة في قوة إرساء الاستقرار في غزة منها إندونيسيا
0
آخر الأخبار
17:20
رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: القوة المعنية بتحقيق الاستقرار في غزة بدأت في التشكل ولن تذهب أموال لإعادة الإعمار إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس
آخر الأخبار
17:20
رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: القوة المعنية بتحقيق الاستقرار في غزة بدأت في التشكل ولن تذهب أموال لإعادة الإعمار إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس
0
آخر الأخبار
16:36
ترامب عن نزع سلاح حماس: لن نحتاج إلى الجيش الأميركي
آخر الأخبار
16:36
ترامب عن نزع سلاح حماس: لن نحتاج إلى الجيش الأميركي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-08
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال الحدت وعدد من المناطق المجاورة
أمن وقضاء
2025-09-08
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال الحدت وعدد من المناطق المجاورة
0
رياضة
10:04
دي يونغ يجدد عقده مع برشلونة حتى عام 2029
رياضة
10:04
دي يونغ يجدد عقده مع برشلونة حتى عام 2029
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الشرع في الكرملين... عدوّ الأمس ضيف اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الشرع في الكرملين... عدوّ الأمس ضيف اليوم
0
آخر الأخبار
2025-10-04
نتنياهو: أصدرت توجيهاتي لطاقم التفاوض برئاسة ديرمر للتوجه إلى مصر لبحث خطة ترامب
آخر الأخبار
2025-10-04
نتنياهو: أصدرت توجيهاتي لطاقم التفاوض برئاسة ديرمر للتوجه إلى مصر لبحث خطة ترامب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
0
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الشرع في الكرملين... عدوّ الأمس ضيف اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الشرع في الكرملين... عدوّ الأمس ضيف اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطف لبنانيَين على الحدود مع سوريا… والتنسيق الأمني أنقذ الموقف!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطف لبنانيَين على الحدود مع سوريا… والتنسيق الأمني أنقذ الموقف!
0
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سيناريو لبنان... هل يتكرر في غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سيناريو لبنان... هل يتكرر في غزة؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
2
صحف اليوم
01:10
مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:10
مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)
3
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
4
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
5
حال الطقس
02:46
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
حال الطقس
02:46
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
6
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
7
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
8
صحف اليوم
00:46
مستشار وزير المالية لـ“الأنباء الكويتية”: ما يحمله الوفد اللبنانيّ إلى واشنطن ينطوي على إيجابيات كبيرة
صحف اليوم
00:46
مستشار وزير المالية لـ“الأنباء الكويتية”: ما يحمله الوفد اللبنانيّ إلى واشنطن ينطوي على إيجابيات كبيرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More