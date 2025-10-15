الأخبار
هيئة البث الإسرائيلية: تسليم الجثامين للصليب الأحمر سيجري الليلة في مدينة غزة

آخر الأخبار
2025-10-15 | 13:27
0min
هيئة البث الإسرائيلية: تسليم الجثامين للصليب الأحمر سيجري الليلة في مدينة غزة

 
 
آخر الأخبار

آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
17:24

رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: من المرجح أن ننشئ برنامجا يعرض مكافآت للمساعدة في العثور على رفات الرهائن

LBCI
آخر الأخبار
17:23

رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: العديد من الدول أبدت استعدادها للمشاركة في قوة إرساء الاستقرار في غزة منها إندونيسيا

LBCI
آخر الأخبار
17:20

رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: القوة المعنية بتحقيق الاستقرار في غزة بدأت في التشكل ولن تذهب أموال لإعادة الإعمار إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس

LBCI
أخبار دولية
17:00

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بإعداد خطة لهزيمة حماس إذا تجددت الحرب

