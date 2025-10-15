نزار هاني لـ"حوار المرحلة": لبنان أدى دوره لجهة الورقة الاميركية ورفض تسليم السلاح هو رفض سياسي وعلى الاسرائيلي وقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق الموجود فيها واطلاق الاسرى كما أنه مطلوب من الدول الصديقة للبنان دعمه ودعم الجيش

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك