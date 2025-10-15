ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح

التالي

الرئيس عون أكد لرئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية سليم خلبوص أن لبنان كان وسيعود صلة وصل بين الشرق والغرب وأن دوره في الفرانكوفونية رائد ومستمر رغم الظروف الصعبة التي مر بها مشددًا على أن مسيرة التعافي قد بدأت