رياضة
LBCI
رياضة

العدّ التنازلي لمونديال 2026... وفيفا يراقب جهوزية المدن

2025-10-15 | 15:47
العدّ التنازلي لمونديال 2026... وفيفا يراقب جهوزية المدن

صرّح متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء أن الاتحاد يأمل أن تكون كلٌّ من المدن الست عشرة المضيفة جاهزة لاستضافة مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأضاف المتحدث "السلامة والأمن هما بلا شك مسؤولية الحكومات التي تقرر ما هو في مصلحة السلامة العامة" وذلك بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية نقل مباريات مونديال 2026 المبرمجة في الولايات المتحدة في حال وجود "مشكلة أمنية".

وأكد ترامب للصحافيين الثلاثاء خلال اجتماع مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي في واشنطن، مستهدفاً البلديات الديمقراطية ومهدداً بحرمانها من المسابقات الرياضية: "إذا كان أداء أحدهم سيئاً وأعتقد أن هناك مشكلة أمنية، فسأتصل بجاني (إنفانتينو)، رئيس الفيفا، وهو شخص رائع، وأقول: دعونا ننقلها إلى مكان آخر. وسيفعل ذلك".

وعند سؤاله تحديدا عن مدينة بوسطن، أضاف ترامب أنه "سيفعل ذلك بسهولة بالغة"، في إشارة إلى رئيس الاتحاد الدولي المقرّب منه والذي استضافه مرات عدة في البيت الأبيض منذ عودته إلى السلطة.

وعلّق الفيفا بحذر: "نأمل أن تكون كل مدينة من مدننا الـ16 المضيفة جاهزة لاستضافة الأحداث بنجاح، وأن تستوفي جميع الشروط اللازمة لذلك"، بينها مدن مضيفة في كندا والمكسيك، بالإضافة إلى مدن خاضعة لسيطرة الجمهوريين في الولايات المتحدة.

والتقى ترامب وإنفانتينو الاثنين في مصر، حيث انضم رئيس الهيئة الرياضية القوية إلى قادة من جميع أنحاء العالم لمناقشة عملية السلام في غزة.

وكالة فرانس برس
 
 
وكالة فرانس برس


آخر الأخبار

رياضة

فيفا

جهوزية

مونديال 2026

كرة قدم

ترامب

الرئيس الأميركي

المدن

رياضة.

