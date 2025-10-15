رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: القوة المعنية بتحقيق الاستقرار في غزة بدأت في التشكل ولن تذهب أموال لإعادة الإعمار إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس

