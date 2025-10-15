الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: العديد من الدول أبدت استعدادها للمشاركة في قوة إرساء الاستقرار في غزة منها إندونيسيا
آخر الأخبار
2025-10-15 | 17:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: العديد من الدول أبدت استعدادها للمشاركة في قوة إرساء الاستقرار في غزة منها إندونيسيا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مستشار
أميركي
كبير:
العديد
الدول
استعدادها
للمشاركة
إرساء
الاستقرار
إندونيسيا
التالي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنهم زيارة المواقع النووية في إيران
الرئيس عون هنّأ منتخب لبنان للسيدات في "الميني فوتبول”
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:52
الجيش الإسرائيلي: تفعيل إنذارات في إيلات
آخر الأخبار
04:52
الجيش الإسرائيلي: تفعيل إنذارات في إيلات
0
أخبار دولية
04:44
زيلينسكي في واشنطن الخميس وسيبحث مع ترامب الجمعة تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك
أخبار دولية
04:44
زيلينسكي في واشنطن الخميس وسيبحث مع ترامب الجمعة تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك
0
أخبار لبنان
04:36
الحجار: الانتخابات النيابية في موعدها والتحضيرات تسير وفق أعلى معايير الشفافية
أخبار لبنان
04:36
الحجار: الانتخابات النيابية في موعدها والتحضيرات تسير وفق أعلى معايير الشفافية
0
أمن وقضاء
04:35
غادرت ولم تعُد... قوى الأمن تعمم صورة ديانا الشّوشان
أمن وقضاء
04:35
غادرت ولم تعُد... قوى الأمن تعمم صورة ديانا الشّوشان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:52
الجيش الإسرائيلي: تفعيل إنذارات في إيلات
آخر الأخبار
04:52
الجيش الإسرائيلي: تفعيل إنذارات في إيلات
0
آخر الأخبار
04:28
ناصر الدين ناشد من القاهرة المجتمع الدولي تجديد دعم النظام الصحي: لبنان لا يستطيع وحده تحمل عبء مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي
آخر الأخبار
04:28
ناصر الدين ناشد من القاهرة المجتمع الدولي تجديد دعم النظام الصحي: لبنان لا يستطيع وحده تحمل عبء مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي
0
آخر الأخبار
04:23
الإخبارية السورية: قتلى ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة تقل حراس منشآت نفطية بالقرب من دير الزور
آخر الأخبار
04:23
الإخبارية السورية: قتلى ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة تقل حراس منشآت نفطية بالقرب من دير الزور
0
آخر الأخبار
04:08
الأب نصر للـ LBCI: لدينا 90 مدرسة مجانية في كل قضاء ولدينا مدارس اخرى أقساطها قليلة وتكلف تحت 1000 دولار بالسنة ولكن بعض الاعلام يريد تشويه سمعتنا
آخر الأخبار
04:08
الأب نصر للـ LBCI: لدينا 90 مدرسة مجانية في كل قضاء ولدينا مدارس اخرى أقساطها قليلة وتكلف تحت 1000 دولار بالسنة ولكن بعض الاعلام يريد تشويه سمعتنا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:36
الحجار: الانتخابات النيابية في موعدها والتحضيرات تسير وفق أعلى معايير الشفافية
أخبار لبنان
04:36
الحجار: الانتخابات النيابية في موعدها والتحضيرات تسير وفق أعلى معايير الشفافية
0
آخر الأخبار
03:23
الأب يوسف نصر للـLBCI: واقع الأهل في المجتمع اللبناني ينقسم بين فئة فقيرة وفئة أكبر منتجة تمكّنت من تنظيم أوضاعها ولدينا تنوّع في المدارس مع تنوّع هذه الفئات
آخر الأخبار
03:23
الأب يوسف نصر للـLBCI: واقع الأهل في المجتمع اللبناني ينقسم بين فئة فقيرة وفئة أكبر منتجة تمكّنت من تنظيم أوضاعها ولدينا تنوّع في المدارس مع تنوّع هذه الفئات
0
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
0
أخبار دولية
04:30
"تلفزيون سوريا": مقتل 4 أفراد من الجيش باستهداف حافلة شرق دير الزور
أخبار دولية
04:30
"تلفزيون سوريا": مقتل 4 أفراد من الجيش باستهداف حافلة شرق دير الزور
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
0
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الشرع في الكرملين... عدوّ الأمس ضيف اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الشرع في الكرملين... عدوّ الأمس ضيف اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطف لبنانيَين على الحدود مع سوريا… والتنسيق الأمني أنقذ الموقف!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطف لبنانيَين على الحدود مع سوريا… والتنسيق الأمني أنقذ الموقف!
0
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سيناريو لبنان... هل يتكرر في غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سيناريو لبنان... هل يتكرر في غزة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
2
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
3
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
4
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
5
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
6
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
8
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More