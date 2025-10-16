رئيس الأركان الإسرائيلي: نتموضع في مواقع سيطرة تتيح لنا العودة إلى القتال في أي لحظة إذا طلب منا ذلك

التالي

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: الرواتب ترتفع بالتوازي مع الأقساط ففي عام 2021 وصلنا إلى مرحلة الانهيار الشامل وكانت رواتب المعلمين متدنية جدًا لكننا عملنا على تصحيحها ومنذ ذلك الحين تشهد الرواتب زيادة سنوية مع كل عام دراسي جد