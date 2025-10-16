الأخبار
بالفيديو
بالصوت
البرامج
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: الرواتب ترتفع بالتوازي مع الأقساط ففي عام 2021 وصلنا إلى مرحلة الانهيار الشامل وكانت رواتب المعلمين متدنية جدًا لكننا عملنا على تصحيحها ومنذ ذلك الحين تشهد الرواتب زيادة سنوية مع كل عام دراسي جد
آخر الأخبار
2025-10-16 | 03:19
min
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: الرواتب ترتفع بالتوازي مع الأقساط ففي عام 2021 وصلنا إلى مرحلة الانهيار الشامل وكانت رواتب المعلمين متدنية جدًا لكننا عملنا على تصحيحها ومنذ ذلك الحين تشهد الرواتب زيادة سنوية مع كل عام دراسي جد
0
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
0
أخبار لبنان
08:21
شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن
أخبار لبنان
08:21
شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن
0
اقتصاد
08:14
الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات
اقتصاد
08:14
الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات
0
أخبار لبنان
07:50
الرئيس عون: عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سيزداد تباعا
أخبار لبنان
07:50
الرئيس عون: عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سيزداد تباعا
0
أخبار دولية
2025-09-10
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
أخبار دولية
2025-09-10
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
0
أمن وقضاء
2025-10-11
خلال ساعات... شعبة المعلومات توقف سارق فان في محلة صبرا
أمن وقضاء
2025-10-11
خلال ساعات... شعبة المعلومات توقف سارق فان في محلة صبرا
0
آخر الأخبار
06:39
وزارة الصحة في غزة تعلن أنها تسلمت 30 جثة لفلسطينيين من إسرائيل اليوم ليصل الإجمالي إلى 120
آخر الأخبار
06:39
وزارة الصحة في غزة تعلن أنها تسلمت 30 جثة لفلسطينيين من إسرائيل اليوم ليصل الإجمالي إلى 120
0
أخبار دولية
05:44
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جاء بعد خطأ في تحديد طبيعة هدف مشتبه به
أخبار دولية
05:44
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جاء بعد خطأ في تحديد طبيعة هدف مشتبه به
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
2
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
3
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
4
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
5
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
6
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
7
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
8
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
