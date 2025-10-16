سلام: العودة الجنوبيين و اعادة الاعمار واجب ولكن ما كنا ننتظره من مساعدات لاعادة الاعمار قد تأخرت ولكن سنستمر في السعي لعقد مؤتمر دولي يؤمن التمويل اللازم لاعادة الاعمار والعودة الامنة والمستدامة لاهل الجنوب

التالي

الرئيس عون خلال استقباله وفدا من الحزب الشيوعي اللبناني: أنا مؤتمن على هذا البلد وأيّ وسيلة تُسهم في راحته وتُبعد عنه شبح الحرب وتُؤمّن تحرير الجنوب وإعادة الإعمار فأنا مستعدّ للقيام بها