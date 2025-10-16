الرئيس عون خلال استقباله وفدا من الحزب الشيوعي اللبناني: أنا مؤتمن على هذا البلد وأيّ وسيلة تُسهم في راحته وتُبعد عنه شبح الحرب وتُؤمّن تحرير الجنوب وإعادة الإعمار فأنا مستعدّ للقيام بها

الرئيس عون أمام وفد مؤسسة الرئيس فؤاد شهاب: من الضروري مواصلة توعية الجيل الشاب على فكر ومدرسة الرئيس الراحل فؤاد شهاب

سلام: العودة الجنوبيين و اعادة الاعمار واجب ولكن ما كنا ننتظره من مساعدات لاعادة الاعمار قد تأخرت ولكن سنستمر في السعي لعقد مؤتمر دولي يؤمن التمويل اللازم لاعادة الاعمار والعودة الامنة والمستدامة لاهل الجنوب