المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: استلمنا رفات 9 من الرهائن ونطالب حماس بإعادة باقي الجثامين البالغ عددها 19

الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت على أوضاع الشركة وأثنى على الجهود المبذولة لتأمين استمراريتها في أداء دورها الوطني ومواكبة التطورات للحفاظ على خدماتها المميّزة