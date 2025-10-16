التالي

الأب يوسف نصر للـLBCI: ابتداءً من 1 تشرين الأول 2025 يسري مفعول القانون 2/2025 وملحقاته الذي يتيح لمجلس الإشراف على صندوق التعويضات اقتراح منح تعويضات وفق ملاءة الصندوق وقد تقرر صرف سلفة للمعلمين المتعاقدين عن أشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول