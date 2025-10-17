وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش وضع علامات على طول الخط الأصفر الذي يغطي أكثر من 50% من غزة للتحذير من أي انتهاك

الأونروا: كل الأراضي الزراعية في غزة تقريبا مدمرة أو يتعذر الوصول إليها

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة بليدا - مرجعيون وفي مارون الراس - بنت جبيل ما بين الساعة 9.00 والساعة 11.00