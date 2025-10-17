الرئيس نواف سلام يزور عين التينة بعد انتهاء زيارته الى بعبدا

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تربل - الشمال ما بين الساعة 11.45 والساعة 16.30

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية توغلت فجرا في اتجاه منطقة السلطانة عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل وعمدت إلى نسف أحد الأبنية غير المأهولة في المنطقة