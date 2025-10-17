في غرب السودان سكان محاصرون يأكلون جلود الأبقار

يضطر سكان مدينة الفاشر في غرب السودان إلى تناول جلود الأبقار للبقاء على قيد الحياة، في ظل الحصار والحرمان من المساعدات الإنسانية وصولا إلى عدم القدرة على الحصول على أعلاف الماشية التي كانوا يقتاتون منها لفترة من الزمن.



بعد مرور ثلاثة أيام من دون تناوله الطعام، يقول صالح عبدالله (47 عاما) لوكالة فرانس برس "شوينا جلد البقر"، مضيفا "حتى هذا، كانت هناك صعوبة في الحصول على الحطب لإشعال النار" لشويه.



وتشهد السودان منذ نيسان 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب العام 2021، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".



ويُتهم الطرفان بارتكاب مجازر.