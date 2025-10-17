الأخبار
عائلة الإمام الصدر: لن نتدخل بقرارات القضاء
أخبار لبنان
2025-10-17 | 12:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عائلة الإمام الصدر: لن نتدخل بقرارات القضاء
أكّدت عائلة الامام الصدر مضمون المناشدة التي نشرتها أمس وكل بياناتها السابقة.
وأوضحت أنّه في ما يتعلق بموضوع إخلاء سبيل الموقوف هانبيال القذافي، فإنّها كانت رفضت إخلاء السبيل وذلك لأنها عندما أدّعت على هانيبال بجرم كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء الإمام والشيخ والسيد، فإنها رفضت لأن لا شيء تغير في معطيات الإدعاء، وما زال الموقوف منذ توقيفه ممتنعاً عن الإدلاء بما لديه من معلومات يملكها تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام وأخويه وتحريرهم.
وشددت العائلة مجددًا على أنها لم تتدخل سابقًا في قرارات المحقق العدليّ، ولن تتدخل اليوم في قراره إخلاء السبيل، الذي تفاجأت به العائلة خصوصًا مع عدم حصول أي إجراءات أو مستجدّات تمثّل تقدّمًا في القضية.
وقالت: "إنّ ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الموقوف نفسه في جلسة التحقيق بأنّ التوقيف عام 2015 جاء لصالحه، وحماية له من تسليمه للسلطات الليبية تنفيذًا لمذكرة الإنتربول، ينفي مجددًا كلَّ ما ادّعى به فريقه القانوني حول التوقيف التعسفيّ".
وأضافت: "إنّ توقيف أو إخلاء سبيل هانيبال القذافي ليس هدفاً لنا بل هو مجرّد إجراء قانونيّ".
