من شرفة الفاتيكان... صورة الطوباوي مالويان تُمهد لإعلان قداسته

في مشهدٍ مؤثّر يعبق بالإيمان والعظمة، رُفعت اليوم صورة الطوباوي إغناطيوس مالويان على شرفة بازيليك القدّيس بطرس في الفاتيكان، إيذانًا بقرب إعلان قداسته رسميًّا.



وقد جاء هذا الحدث الرمزي ليُطلق من قلب الكرسي الرسوليّ نغمة الفرح والقداسة التي تنتظرها الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية والعالم بأسره.

وتتواصل التحضيرات في ساحة القدّيس بطرس استعدادًا للقدّاس الاحتفالي الكبير الذي سيُقام صباح الأحد 19 تشرين الأوّل 2025، برئاسة قداسة الحبر الأعظم البابا لاوُن الرابع عشر، حيث سيتمّ إعلان إغناطيوس مالويان قدّيسًا إلى جانب ستّة قدّيسين آخرين من مختلف أنحاء العالم.

ويُعدّ هذا اليوم محطّة تاريخيّة مشعّة في مسيرة الكنيسة الأرمنيّة الكاثوليكيّة، إذ تُتوّج شهادة المطران الشهيد الذي قدّم حياته دفاعًا عن الإيمان، ليبقى مثالًا خالدًا للشجاعة والرجاء وسط آلام شعبه.