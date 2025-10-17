قيادي كبير في "حماس": نحتفظ بالسيطرة الأمنية في غزة... ومكتب نتنياهو: وجوب نزع سلاح الحركة

تعتزم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة خلال فترة انتقالية، وفق ما أعلن القيادي الكبير محمد نزال لرويترز.



وقال إنّه لا يستطيع الجزم بنزع سلاح الحركة وهي مواقف تعكس الصعوبات التي تواجه الخطط الأميركية للتأكد من نهاية الحرب.



في المقابل، شدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ على وجوب أن تلتزم "حماس" بخطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة.



وقال إنّ "الوقت ينفد".



وأشار إلى أنّ "حماس" تعرف مكان جثث الرهائن.



وشدد المكتب على وجوب نزع سلاح الحركة من دون شروط مسبقة أو استثناءات.