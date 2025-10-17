الجميل لـ #جدل : لا يمكننا الاتجاه من حالة الحرب إلى السلام في دفعة واحدة إذ هناك مراحل علينا اتباعها وأفضّل أن يحدث ذلك بإجماع اللبنانيين لما من جرح تسبب به "حزب الله" بحق الطائفة الشيعية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك