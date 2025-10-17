الجميل لـ #جدل : الرئيس بري يقع بين سيف الوحدة الشيعية وسيف الحفاظ على قدرته في التعاطي مع المجتمع الدوليّ وسيصل إلى مكان يحسم به موقفه

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك