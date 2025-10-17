شمّاس لـ #جدل : على الدولة أن تدفع اكثر من 16 مليار ونصف المليار لأنّ حكومة ما بعد الأزمة أمرت مصرف لبنان بدعم السلع من دون الرجوع إلى مجلس النواب لذلك المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك