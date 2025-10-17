النائب ابراهيم منيمنة لـ "جدل": لا توافق بين الوفد اللبناني الذي يناقش صندوق النقد في واشنطن وكانت الآراء غير موحدة ولا تصور موحدًا لحل الأزمة فكيف لنا أن نفاوض صندوق النقد؟

التالي

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية توغلت فجرا في اتجاه منطقة السلطانة عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل وعمدت إلى نسف أحد الأبنية غير المأهولة في المنطقة