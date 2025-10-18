الأخبار
مكتب نتنياهو: فتح معبر رفح سينظر فيه بناء على إعادة حماس جثث الرهائن وتطبيقها لإطار العمل المتفق عليه

آخر الأخبار
2025-10-18 | 18:03
مكتب نتنياهو: فتح معبر رفح سينظر فيه بناء على إعادة حماس جثث الرهائن وتطبيقها لإطار العمل المتفق عليه
مكتب نتنياهو: فتح معبر رفح سينظر فيه بناء على إعادة حماس جثث الرهائن وتطبيقها لإطار العمل المتفق عليه

 
 
نتنياهو:

سينظر

إعادة

الرهائن

وتطبيقها

لإطار

العمل

المتفق

LBCI
أخبار لبنان
20:24

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ

LBCI
آخر الأخبار
20:19

وزير الدفاع الإسرائيلي: سياستنا في غزة واضحة وهي استعادة جثث كل الأسرى ونزع سلاح حماس وضرب وسائل إنتاج الأسلحة

LBCI
أخبار لبنان
20:11

بعد البيان الصادر عن ريم الدبري... بيان توضيحي للفريق القانوني الرسمي المكلّف بالدفاع عن القذافي

LBCI
أخبار دولية
20:10

كتائب القسام تعلن أنها ستسلم الليلة جثتي رهينتين في غزة

