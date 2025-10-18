وزير الدفاع الإسرائيلي: سياستنا في غزة واضحة وهي استعادة جثث كل الأسرى ونزع سلاح حماس وضرب وسائل إنتاج الأسلحة

إسرائيل تؤكد التعرف على هُوية رهينة أُعيدت رفاته الجمعة

إسرائيل تؤكد التعرف على هُوية رهينة أُعيدت رفاته الجمعة

شينخوا: وفاة تشين نينغ يانغ الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء بعد صراع مع المرض اليوم