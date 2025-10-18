الأخبار
تكريماً لمسيرته السينمائية... المخرج مايكل مان يُتوَّج بجائزة لوميير

2025-10-18 | 14:30
نال المخرج الأميركي مايكل مان يوم الجمعة جائزة لوميير التي تُمنح لأبرز الشخصيات في عالم السينما، لينضم إلى قائمة من كبار المخرجين الذين سبق أن حصدوا الجائزة، من بينهم كلينت إيستوود ومارتن سكورسيزي وفرانسيس فورد كوبولا وكوينتن تارانتينو.

وقالت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير التي حازت هذه الجائزة العريقة عام 2024، عندما قدمت له التكريم في ليون "باسم السينما، شكرا مايكل مان".

ورد المخرج البالغ 82 عاما بالقول إن مهرجان لوميير للأفلام هو "احتفال مذهل بكل بساطة. إنه يضفي طابعا إنسانيا على كل عمل نقوم به".

وترك مايكل مان، وهو من مواليد شيكاغو، بصمته في عالم السينما على مدار أربعين عاما بعدد من الأفلام الطويلة مثل فيلم "هيت" (1995) من بطولة آل باتشينو وروبرت دي نيرو.

ومن أبرز أعماله أيضا "ذي لاست أوف ذي موهيكنز" (1992) "كولاتيرال" (2004) والفيلم المقتبس عن المسلسل التلفزيوني الشهير "ميامي فايس" (2006).

وعرض في المهرجان أكثر من 150 فيلما كلاسيكيا على مدى ثمانية أيام في 450 جلسة في ليون، مهد الفن السابع مع اختراع الأخوين لوي وأوغست لوميير عام 1895 السينما، وفي العديد من مدن منطقة ليون الحضرية.

وكالة فرانس برس

