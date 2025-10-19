الأخبار
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام منذ بعض الوقت

آخر الأخبار
2025-10-19 | 08:58
مشاهدات عالية
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام منذ بعض الوقت
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام منذ بعض الوقت

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
15:01

وفاة 3 وفقدان أكثر من 20 مهاجرًا قبالة ساحل إيطاليا

LBCI
أخبار دولية
14:58

فاينانشال تايمز: ترامب يحث زيلينسكي على إبرام إتفاق مع بوتين وإلا سيواجه الدمار

LBCI
أخبار دولية
14:54

الجيش الإسرائيلي يؤكد إستئنافه تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
آخر الأخبار
14:53

الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار وسنرد بقوة شديدة على كل خرق له

LBCI
آخر الأخبار
14:53

الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار وسنرد بقوة شديدة على كل خرق له

LBCI
آخر الأخبار
12:52

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة الأحد

LBCI
آخر الأخبار
11:53

إعلام إسرائيلي: إسرائيل ستوقف إمداد غزة بالمساعدات حتى إشعار آخر

LBCI
آخر الأخبار
11:08

الجيش الإسرائيلي يعلن سلسلة غارات جديدة على جنوب قطاع غزة

LBCI
أخبار لبنان
04:19

باسيل: التصويت والترشح حقان مكتسبان للمنتشرين

LBCI
منوعات
2025-10-15

اعتقد أنها تستغله... رجل ينتقم من ابنة زوجته بطريقة غير متوقعة: إليكم ما حصل!

LBCI
أمن وقضاء
03:38

أدرعي: تمرين عسكري واسع يبدأ اليوم على طول الحدود مع لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-19

ترامب: سأستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض في 25 أيلول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـDivas تلتقي في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نصائح من الـSharks لعرض مشروعك بنجاح

LBCI
أمن وقضاء
13:47

أهالي الموقوفين اللبنانيين يجددون المطالبة بالعفو العام في وقفات بعلبك وطرابلس وجبيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حراك لبناني لإحياء التعاون الطاقوي مع سوريا والأردن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الراعي للـLBCI: البابا يحمل معه رسالة سلام إلى جميع اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان... الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان و6 طوباويين جدد

LBCI
أخبار دولية
13:25

ترامب يستهزئ بالمتظاهرين ضده بطريقة فظّة

LBCI
أخبار دولية
13:13

تصعيد ميداني يهدد بخروج خطة ترمب عن مسارها ونتنياهو يبدّل اسم الحرب إلى "حرب النهضة"

LBCI
أمن وقضاء
05:00

محاولة سرقة في عاليه وإطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر

LBCI
حال الطقس
06:11

درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
06:20

في سابقة لرئيس فرنسي سابق... نيكولا ساركوزي خلف القضبان الثلاثاء!

LBCI
أخبار دولية
05:51

سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس

LBCI
أخبار لبنان
03:49

الرئيس عون التقى الراعي في روما... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار دولية
15:39

ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله

LBCI
أمن وقضاء
03:38

أدرعي: تمرين عسكري واسع يبدأ اليوم على طول الحدود مع لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:15

محمد رعد: المقاومة في لبنان قوة للمجتمع وللدولة وليست عبئًا عليهما

