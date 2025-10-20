اسماعيل سكريّة للـLBCI: لوزارة الصحة ثلاث مهام أساسية التوعية والوقاية والرعاية الصحية لكنها تحوّلت إلى مصرف مالي إذ يذهب 80% من موازنتها إلى المستشفيات الخاصة

التالي

اسماعيل سكريّة للـLBCI: الحلّ للقطاع الصحيّ يكون إمّا بقرارٍ بحجم الوفاق الوطني يحرّر هذا القطاع من التدخلات السياسية والطائفية ويتركه لذوي الاختصاص أو عبر خلق تيارٍ من الرأي العام يضغط لتحرير القطاع الصحي