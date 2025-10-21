آمال شحادة: بدء عمل مقر مشترك بين الجنود الإسرائيليين ومئتي جندي أميركي في جنوب إسرائيل للاشراف والتنسيق حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب ومراقبة تنفيذ الاتفاق

التالي

قسطنطين للـLBCI: نريد أن يكون الجيش صاحب القرار الوحيد بحماية لبنان وموقف "التيار" كان واضحا وهو يؤكد على حصرية السلاح بيد الجيش شريطة ان لا يتم تدميره كما تريد اسرائيل